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Болельщик попросил Михаила Сергачёва подписать куриное яйцо

Болельщик попросил Михаила Сергачёва подписать куриное яйцо
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Болельщик «Юты» попросил российского защитника клуба Михаила Сергачёва подписать куриное яйцо. Фанат встретился с хоккеистом во время раздачи автографов.

Фото: x.com/JosephNiklas12

Фото: x.com/JosephNiklas12

Напомним, ранее Михаил Сергачёв рассказал, что подкармливает яйцами своих партнёров по команде. В США в этом году зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.

26-летний Сергачёв в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги провёл за «Юту» 64 игры, в которых забросил 13 шайб и отдал 32 результативные передачи с показателем полезности «-9».

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