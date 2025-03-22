Хет-трик Джованни Фьоре помог «Авангарду» крупно победить в гостях «Куньлунь»

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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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На второй минуте первого периода Джованни Фьоре с передачи Майкла Маклауда открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Цзян Фу с передач Хадсона Элинюка и Адама Кленденинга восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джованни Фьоре с передачи Рида Буше вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль. За 13 секунд до конца периода Наиль Якупов с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 3:1.

На восьмой минуте третьего периода Рид Буше забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. За 15 секунд до конца периода Джованни Фьоре оформил хет-трик, установив окончательный счёт в игре.