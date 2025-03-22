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Куньлунь Ред Стар — Авангард, результат матча 22 марта 2024, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Джованни Фьоре помог «Авангарду» крупно победить в гостях «Куньлунь»
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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5)     1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5)     1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5)     1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4)     1:5 Фьоре – 59:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Джованни Фьоре с передачи Майкла Маклауда открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Цзян Фу с передач Хадсона Элинюка и Адама Кленденинга восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Джованни Фьоре с передачи Рида Буше вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль. За 13 секунд до конца периода Наиль Якупов с передачи Николая Прохоркина сделал счёт 3:1.

На восьмой минуте третьего периода Рид Буше забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. За 15 секунд до конца периода Джованни Фьоре оформил хет-трик, установив окончательный счёт в игре.

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