Защитник московского «Динамо»: я не ожидал увидеть СКА на шестом или седьмом месте

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался о возможных соперниках по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

«В принципе, для нас нет разницы, с кем играть, у нас неплохо получалось и против СКА, и против „Северстали“ в регулярном чемпионате. „Северсталь“ — быстрая команда, СКА — более опытная и мастеровитая. Я не ожидал увидеть СКА на шестом или седьмом месте, но нам самое главное — быть готовыми. Конечно, мы хотим выиграть последний матч регулярного чемпионата, но, что произойдёт в других играх, от нас не зависит, и мы должны быть готовы к любому сопернику», — цитирует Менелла ТАСС.