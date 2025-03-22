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Сибирь — Ак Барс, результат матча 22 марта 2024, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила «Ак Барсу» в овертайме
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5)     0:2 Терехов (Князев, Семёнов) – 30:40 (5x5)     1:2 Кара (Карпов) – 33:44 (5x5)     2:2 Широков (Мартынов, Яковлев) – 45:11 (5x5)     2:3 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 60:30 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Альберт Яруллин с передачи Артемия Князева открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте второго периода Степан Терехов с передач Артемия Князева и Кирилла Семёнова удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Владислав Кара с передачи Максима Карпова забросил первую шайбу за хозяев во встрече.

На шестой минуте третьего периода Сергей Широков с передач Егора Мартынова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс бросок Дмитрия Яшкина.

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