Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила «Ак Барсу» в овертайме

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Альберт Яруллин с передачи Артемия Князева открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте второго периода Степан Терехов с передач Артемия Князева и Кирилла Семёнова удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Владислав Кара с передачи Максима Карпова забросил первую шайбу за хозяев во встрече.

На шестой минуте третьего периода Сергей Широков с передач Егора Мартынова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс бросок Дмитрия Яшкина.