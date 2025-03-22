Стала известна первая пара плей-офф КХЛ Восточной конференции
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После домашнего поражения новосибирской «Сибири» от казанского «Ак Барса» со счётом 2:3 ОТ стала известна первая пара плей-офф КХЛ Восточной конференции.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5) 0:2 Терехов (Князев, Семёнов) – 30:40 (5x5) 1:2 Кара (Карпов) – 33:44 (5x5) 2:2 Широков (Мартынов, Яковлев) – 45:11 (5x5) 2:3 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 60:30 (3x3)
В первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Автомобилист» и «Ак Барс». Город, где начнётся серия, определится после матча «Автомобилист» – «Металлург».
Отметим, что старт серии «Автомобилиста» и «Ак Барса» запланирован на 26 марта.
Напомним, ранее в КХЛ определилась первая пара плей-офф Западной конференции. В первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» (1) и нижегородское «Торпедо (8).
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 23 марта. Первые игры Кубка Гагарина — 2025 пройдут 26 марта.
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