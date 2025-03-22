После домашнего поражения новосибирской «Сибири» от казанского «Ак Барса» со счётом 2:3 ОТ стала известна первая пара плей-офф КХЛ Восточной конференции.

В первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Автомобилист» и «Ак Барс». Город, где начнётся серия, определится после матча «Автомобилист» – «Металлург».

Отметим, что старт серии «Автомобилиста» и «Ак Барса» запланирован на 26 марта.

Напомним, ранее в КХЛ определилась первая пара плей-офф Западной конференции. В первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» (1) и нижегородское «Торпедо (8).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 23 марта. Первые игры Кубка Гагарина — 2025 пройдут 26 марта.