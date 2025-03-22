Защитник «Металлурга» Паливко устроил драку с Ником Меркли из «Автомобилиста»
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В Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5) 2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5) 3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4) 3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5) 3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)
На 13-й минуте второй двадцатиминутки после третьего гола в ворота «Металлурга», который забил Анатолий Голышев, произошла драка с участием нескольких хоккеистов. Так, защитник гостей Данила Паливко повалил на лёд форварда «Автомобилиста» Ника Меркли и навалился на него сверху.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
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