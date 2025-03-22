Защитник «Металлурга» Паливко устроил драку с Ником Меркли из «Автомобилиста»

В Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду магнитогорский «Металлург». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки после третьего гола в ворота «Металлурга», который забил Анатолий Голышев, произошла драка с участием нескольких хоккеистов. Так, защитник гостей Данила Паливко повалил на лёд форварда «Автомобилиста» Ника Меркли и навалился на него сверху.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.