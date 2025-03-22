«Трактор» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Глотов (Рыков, Николаев) – 04:51 (5x5) 2:0 Кадейкин (Удот) – 38:13 (5x5)
На пятой минуте счёт во встрече открыл Василий Глотов с передач Александра Рыкова и Ильи Николаева. На 39-й минуте заброшенной шайбой отметился Александр Кадейкин с передачи Артёма Удота.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 96 очков за 68 матчей. «Амур» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Востока, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.
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