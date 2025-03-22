Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом».

— Внутри коллектива были ли намёки на то, что можно выбрать соперника в плей-офф?

— Я уже говорил ранее, что соперника не имеет смысла выбирать, потому что плей-офф – совсем другое соревнование. Всё, что было до него – не имеет значения.

— Какие первые мысли от попадания на «Автомобилист»?

— Мыслей никаких, знали, что нас ожидает. Мы отталкиваемся от своей игры, важно подвести команду: психологически, физически. Этим мы и занимались, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее стало известно, что в первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Автомобилист» и «Ак Барс». Город, где начнётся серия, определится после матча «Автомобилист» – «Металлург».

Отметим, что старт серии «Автомобилиста» и «Ак Барса» запланирован на 26 марта.