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Гатиятулин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом»

Гатиятулин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом».

— Внутри коллектива были ли намёки на то, что можно выбрать соперника в плей-офф?
— Я уже говорил ранее, что соперника не имеет смысла выбирать, потому что плей-офф – совсем другое соревнование. Всё, что было до него – не имеет значения.

— Какие первые мысли от попадания на «Автомобилист»?
— Мыслей никаких, знали, что нас ожидает. Мы отталкиваемся от своей игры, важно подвести команду: психологически, физически. Этим мы и занимались, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее стало известно, что в первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Автомобилист» и «Ак Барс». Город, где начнётся серия, определится после матча «Автомобилист» – «Металлург».

Отметим, что старт серии «Автомобилиста» и «Ак Барса» запланирован на 26 марта.

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