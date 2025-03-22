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«Нужно было собрать информацию». Ги Буше — о крупной победе «Авангарда» над «Куньлунем»

«Нужно было собрать информацию». Ги Буше — о крупной победе «Авангарда» над «Куньлунем»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупную победу своей команды над «Куньлунем» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5)     1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5)     1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5)     1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4)     1:5 Фьоре – 59:45 (en)    

«Мы понимали, что встречаемся с противником, который завершает дома сезон и захочет порадовать своих болельщиков. Сегодня мы хотели попробовать разное, у нас была возможность поработать над деталями: большинство, меньшинство, игра в равных составах в разных сочетаниях.

В целом всё получилось. Нам было необходимо собрать определённую информацию перед плей-офф. Создавали сегодня хорошие моменты, грамотно распределили игровое время в концовке, счёт это позволял», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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