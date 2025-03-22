«Нужно было собрать информацию». Ги Буше — о крупной победе «Авангарда» над «Куньлунем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупную победу своей команды над «Куньлунем» (5:1).

«Мы понимали, что встречаемся с противником, который завершает дома сезон и захочет порадовать своих болельщиков. Сегодня мы хотели попробовать разное, у нас была возможность поработать над деталями: большинство, меньшинство, игра в равных составах в разных сочетаниях.

В целом всё получилось. Нам было необходимо собрать определённую информацию перед плей-офф. Создавали сегодня хорошие моменты, грамотно распределили игровое время в концовке, счёт это позволял», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.