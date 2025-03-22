Ги Буше: у «Авангарда» было достаточно времени. Мы в полной готовности к плей-офф
Поделиться
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после крупной победы над «Куньлунем» (5:1) рассказал, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5) 1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5) 1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5) 1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5) 1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4) 1:5 Фьоре – 59:45 (en)
«Мы хотели выдать мощную концовку регулярки, и у нас за последние 20 матчей всего одно поражение в основное время. Считаю, что это отличный результат. Доволен, в каком психологическом состоянии команда подходит к плей-офф. У нас было достаточно времени, и мы в полной готовности», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 87 очков за 68 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2025
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:09
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
14:51
-
14:31
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:30
-
11:17
-
11:12
-
10:48
-
10:30
-
10:15
-
09:56
-
09:40
-
09:30