Ги Буше: у «Авангарда» было достаточно времени. Мы в полной готовности к плей-офф

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после крупной победы над «Куньлунем» (5:1) рассказал, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.

«Мы хотели выдать мощную концовку регулярки, и у нас за последние 20 матчей всего одно поражение в основное время. Считаю, что это отличный результат. Доволен, в каком психологическом состоянии команда подходит к плей-офф. У нас было достаточно времени, и мы в полной готовности», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 87 очков за 68 матчей.