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Ги Буше: у «Авангарда» было достаточно времени. Мы в полной готовности к плей-офф

Ги Буше: у «Авангарда» было достаточно времени. Мы в полной готовности к плей-офф
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после крупной победы над «Куньлунем» (5:1) рассказал, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5)     1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5)     1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5)     1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4)     1:5 Фьоре – 59:45 (en)    

«Мы хотели выдать мощную концовку регулярки, и у нас за последние 20 матчей всего одно поражение в основное время. Считаю, что это отличный результат. Доволен, в каком психологическом состоянии команда подходит к плей-офф. У нас было достаточно времени, и мы в полной готовности», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 87 очков за 68 матчей.

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