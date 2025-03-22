Епанчинцев — о поражении от «Ак Барса»: показали хороший хоккей, все без исключения

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Новосибирская команда упустила победу в овертайме со счётом 2:3.

«Начало первого периода сыграли не так, как задумывали. Но нашли в себе силы и показали хороший хоккей, все без исключения. А в овертайме исполнительское мастерство Яшкина решило — здорово на моменте разобрался с

нашим игроком один в один и с вратарём», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 69 очков после 68 игр.