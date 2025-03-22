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Епанчинцев — о поражении от «Ак Барса»: показали хороший хоккей, все без исключения

Епанчинцев — о поражении от «Ак Барса»: показали хороший хоккей, все без исключения
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Новосибирская команда упустила победу в овертайме со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5)     0:2 Терехов (Князев, Семёнов) – 30:40 (5x5)     1:2 Кара (Карпов) – 33:44 (5x5)     2:2 Широков (Мартынов, Яковлев) – 45:11 (5x5)     2:3 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 60:30 (3x3)    

«Начало первого периода сыграли не так, как задумывали. Но нашли в себе силы и показали хороший хоккей, все без исключения. А в овертайме исполнительское мастерство Яшкина решило — здорово на моменте разобрался с
нашим игроком один в один и с вратарём», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда заработала 69 очков после 68 игр.

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