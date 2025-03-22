Дубль Каштанова помог «Автомобилисту» победить «Металлург» впервые в сезоне

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе «Автомобилиста» отличились Артём Каштанов (дважды) и Анатолий Голышев. За «Металлург» заброшенной шайбой отметились Робин Пресс и Трой Джозефс.