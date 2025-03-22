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Дубль Каштанова помог «Автомобилисту» победить «Металлург» впервые в сезоне

Дубль Каштанова помог «Автомобилисту» победить «Металлург» впервые в сезоне
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В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5)     2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5)     3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4)     3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)    

В составе «Автомобилиста» отличились Артём Каштанов (дважды) и Анатолий Голышев. За «Металлург» заброшенной шайбой отметились Робин Пресс и Трой Джозефс.

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Новости. Хоккей
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