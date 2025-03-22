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Джош Ливо побил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Джош Ливо побил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
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В Астане проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, счёт – 3:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5)     1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5)     1:3 Ливо – 50:12 (5x5)     1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)    

На 51-й минуте третьего периода нападающий уфимского клуба Джош Ливо забросил третью шайбу «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для канадского форварда эта шайба стала 49-й в сезоне. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.

Также на счету Джоша теперь стало 80 очков в текущем сезоне — 49 голов и 31 результативная передача. Канадский нападающий повторил рекорд уфимского клуба по результативным баллам за один регулярный чемпионат. Его установил форвард Александр Радулов, набравший 80 (20+60) очков в сезоне-2010/2011.

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