«Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ

После победы екатеринбургского «Автомобилиста» в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2) стала известна вторая пара плей-офф КХЛ от Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Металлург» и омский «Авангард». Первая игра состоится 26 марта.

Напомним, ранее в КХЛ определилась первая пара плей-офф от Западной конференции. В первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» (1) и нижегородское «Торпедо (8). А также первая пара плей-офф Востока: «Автомобилист» сыграет с казанским «Ак Барсом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 23 марта. Первые игры Кубка Гагарина — 2025 пройдут 26 марта.