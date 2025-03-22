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«Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ

«Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ
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После победы екатеринбургского «Автомобилиста» в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2) стала известна вторая пара плей-офф КХЛ от Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Металлург» и омский «Авангард». Первая игра состоится 26 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5)     2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5)     3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4)     3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)    

Напомним, ранее в КХЛ определилась первая пара плей-офф от Западной конференции. В первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» (1) и нижегородское «Торпедо (8). А также первая пара плей-офф Востока: «Автомобилист» сыграет с казанским «Ак Барсом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 23 марта. Первые игры Кубка Гагарина — 2025 пройдут 26 марта.

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