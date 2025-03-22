«Металлург» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ
Поделиться
После победы екатеринбургского «Автомобилиста» в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2) стала известна вторая пара плей-офф КХЛ от Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина встретятся «Металлург» и омский «Авангард». Первая игра состоится 26 марта.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5) 2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5) 3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4) 3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5) 3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)
Напомним, ранее в КХЛ определилась первая пара плей-офф от Западной конференции. В первом раунде встретятся ярославский «Локомотив» (1) и нижегородское «Торпедо (8). А также первая пара плей-офф Востока: «Автомобилист» сыграет с казанским «Ак Барсом».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится завтра, 23 марта. Первые игры Кубка Гагарина — 2025 пройдут 26 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2025
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:09
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
14:51
-
14:31
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:30
-
11:17
-
11:12