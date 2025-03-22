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Барыс — Салават Юлаев, результат матча 22 марта 2025, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5)     1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5)     1:3 Ливо – 50:12 (5x5)     1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)    

В составе гостей отличились Александр Хмелевски, Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Скотт Уилсон. За «Барыс» единственный гол забил Аслан Жусупбеков.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 93 очка за 68 матчей. «Барыс» остался на последней, 12-й строчке, заработав 35 очков.

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