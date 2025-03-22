«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5) 0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5) 1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5) 1:3 Ливо – 50:12 (5x5) 1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)
В составе гостей отличились Александр Хмелевски, Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Скотт Уилсон. За «Барыс» единственный гол забил Аслан Жусупбеков.
«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 93 очка за 68 матчей. «Барыс» остался на последней, 12-й строчке, заработав 35 очков.
Комментарии
- 22 марта 2025
-
17:40
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:09
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
14:51
-
14:31
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:30
-
11:17
-
11:12