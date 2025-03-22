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Главный тренер «Сибири» рассказал, почему в матче с «Ак Барсом» не играли легионеры

Главный тренер «Сибири» рассказал, почему в матче с «Ак Барсом» не играли легионеры
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, почему легионеры команды не участвовали в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5)     0:2 Терехов (Князев, Семёнов) – 30:40 (5x5)     1:2 Кара (Карпов) – 33:44 (5x5)     2:2 Широков (Мартынов, Яковлев) – 45:11 (5x5)     2:3 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 60:30 (3x3)    

— Почему в игре не приняли участия легионеры: дали им отдохнуть или хотели, чтобы в преддверии плей-офф другие игроки почувствовали себя лидерами?
— Думаю, что первый вариант. Немножко перезагрузились. Если брать статистику, Мёрфи по 20 с лишним минут. Дали отдохнуть, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Автомобилистом». Соперник «Сибири» определится завтра, 23 марта.

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