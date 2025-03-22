Главный тренер «Сибири» рассказал, почему в матче с «Ак Барсом» не играли легионеры

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, почему легионеры команды не участвовали в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

— Почему в игре не приняли участия легионеры: дали им отдохнуть или хотели, чтобы в преддверии плей-офф другие игроки почувствовали себя лидерами?

— Думаю, что первый вариант. Немножко перезагрузились. Если брать статистику, Мёрфи по 20 с лишним минут. Дали отдохнуть, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» в первом раунде плей-офф сыграет с «Автомобилистом». Соперник «Сибири» определится завтра, 23 марта.