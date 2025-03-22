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Кравец: «Куньлунь» сравнял счёт и решил, что можно ошибаться в игре с «Авангардом»

Кравец: «Куньлунь» сравнял счёт и решил, что можно ошибаться в игре с «Авангардом»
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Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5)     1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5)     1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5)     1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4)     1:5 Фьоре – 59:45 (en)    

«Понимали, что серьёзная команда, лидер Востока. Начали неплохо, к сожалению, сравняв счёт решили, что можно ошибаться с таким соперником. И нас заслуженно наказали. И в большинстве пропустили, и другие голы. Второй период, считаю, был за нами, и по броскам, и по игре, и по моментам, которые мы не использовали. В третьем периоде уже не хватило эмоций, плюс пропустили этот гол в меньшинстве, который все надежды наши обрушил. Жаль, что проиграли.

Конечно, хотели одержать победу в последнем матче при своих зрителях. Благодарю за поддержку всех, кто нас поддерживал весь сезон, на трибунах и в интернете. Ощущали поддержку и помощь, надеюсь, что и в следующем сезоне люди будут болеть за «Куньлунь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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