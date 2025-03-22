Кравец: «Куньлунь» сравнял счёт и решил, что можно ошибаться в игре с «Авангардом»

Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:5).
«Понимали, что серьёзная команда, лидер Востока. Начали неплохо, к сожалению, сравняв счёт решили, что можно ошибаться с таким соперником. И нас заслуженно наказали. И в большинстве пропустили, и другие голы. Второй период, считаю, был за нами, и по броскам, и по игре, и по моментам, которые мы не использовали. В третьем периоде уже не хватило эмоций, плюс пропустили этот гол в меньшинстве, который все надежды наши обрушил. Жаль, что проиграли.
Конечно, хотели одержать победу в последнем матче при своих зрителях. Благодарю за поддержку всех, кто нас поддерживал весь сезон, на трибунах и в интернете. Ощущали поддержку и помощь, надеюсь, что и в следующем сезоне люди будут болеть за «Куньлунь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 марта 2025
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