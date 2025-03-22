Нападающий «Трактора» прокомментировал «сухую» победу над «Амуром»

Нападающий «Трактора» Кирилл Кадышев прокомментировал «сухую» победу над «Амуром» (2:0).

— Хорошая победа. Мы преуспели в атаке и обороне. Серёжа Мыльников нас подтащил, в нападении тоже сделали своё дело.

— Какие ощущения от игры на уровне КХЛ?

— Ощущения прекрасные, много было болельщиков, трибуны гудят. Надеюсь, когда мы будем играть в плей-офф ВХЛ, у нас будет такая же атмосфера.

— Сегодня Сергей Мыльников не раз выручал команду, совершив несколько ключевых спасений. Как его игра влияет на настрой всей команды?

— Не зря говорят, что вратарь – это половина команды. Сергей это тоже прекрасно понимает и делает своё дело.

— Ожидали ли, что могут поставить вашу фирменную песню «Золотого кольца», если бы случился гол?

— Я думал об этом, но больше старался концентрироваться на игре, — сказал Кадышев в интервью «Чемпионату».