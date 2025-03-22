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Нападающий «Трактора» прокомментировал «сухую» победу над «Амуром»

Нападающий «Трактора» прокомментировал «сухую» победу над «Амуром»
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Нападающий «Трактора» Кирилл Кадышев прокомментировал «сухую» победу над «Амуром» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Глотов (Рыков, Николаев) – 04:51 (5x5)     2:0 Кадейкин (Удот) – 38:13 (5x5)    

— Хорошая победа. Мы преуспели в атаке и обороне. Серёжа Мыльников нас подтащил, в нападении тоже сделали своё дело.

— Какие ощущения от игры на уровне КХЛ?
— Ощущения прекрасные, много было болельщиков, трибуны гудят. Надеюсь, когда мы будем играть в плей-офф ВХЛ, у нас будет такая же атмосфера.

— Сегодня Сергей Мыльников не раз выручал команду, совершив несколько ключевых спасений. Как его игра влияет на настрой всей команды?
— Не зря говорят, что вратарь – это половина команды. Сергей это тоже прекрасно понимает и делает своё дело.

— Ожидали ли, что могут поставить вашу фирменную песню «Золотого кольца», если бы случился гол?
— Я думал об этом, но больше старался концентрироваться на игре, — сказал Кадышев в интервью «Чемпионату».

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