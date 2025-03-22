Президент КХЛ Морозов поздравил Ливо со снайперским рекордом за регулярный чемпионат

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поздравил нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Джоша Ливо с рекордом по количеству голов за один регулярный чемпионат — 49.

«Поздравляю нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо с новым рекордом по количеству шайб за один регулярный чемпионат. Он с большим отрывом возглавил снайперскую гонку регулярки и стал одним из лидеров своей команды. Мастеровитый игрок с хорошим броском и отменным голевым чутьём – такие легионеры нужны клубам и лиге, чтобы наша молодёжь, работая с ними на тренировках и играя против них в матчах, получала новый опыт, стремилась к такому же уровню и перенимала у них лучшие качества», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.