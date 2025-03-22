Разин — после поражения «Металлурга» от «Автомобилиста»: кому надо было — тот выиграл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Всё просто: кому надо было – тот выиграл. Всё.
— Сложно вспомнить, когда «Металлург» так уступал в скорости. Почему?
— Повторюсь: одним нужны были очки, нам ничего не надо было. Одна команда настроилась, другая раскочегаривалась по ходу игры.
— В прошлом году вы в последнем матче выставили много игроков из МХЛ и победили «Авангард». Были мысли повторить?
— Были, но сегодня играли команды МХЛ и ВХЛ. У всех свои задачи.
— Не получалось бросать с пятака в первые 40 минут. Чего не хватило?
— Третий раз говорю: одна команда настроилась, билась. Вторая команда потихонечку вкатывалась в игру. В концовке мы тоже с пятака забили, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 22 марта 2025
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