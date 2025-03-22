Заварухин — о победе над «Металлургом»: важно было выиграть последний матч регулярки

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Металлургом» (3:2) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Охота было выиграть последний матч регулярного сезона. Парни правильно восприняли тренерскую установку, сыграли строго, дисциплинированно, что не удавалось в прошлых матчах с «Металлургом». 27 блокированных бросков о многом говорят, живая лавка, хорошее движение, особенно в первом периоде. Здорово распоряжались шайбой, правильно действовали без неё. В концовке пассивно только сыграли при втором голе. Начинается плей-офф, самая конфетка хоккея.

— Ваш коллега говорил, что победил тот, кто больше хотел. Согласитесь с ним?

— Хотели победить дома, хороший командный настрой. Хорошо Магнитогорск двигался, быстрые ребята, мы правильной игрой победили. Объясняли ребятам, что нужно подготовиться к плей-офф.

— Могла драка после третьего гола изменить ход матча?

— Здорово, что парни постояли друг за друга, пока не видел, кто победил, но ребята побились. Игра могла повернуться в другую сторону, но здорово, что победили.

— Денежкин вышел в первом звене. Решили поэкспериментировать?

— Он выздоровел, придал движения этой тройке. Дали парню шанс, неплохие моменты были.

— Каштанов второй матч подряд с очками. Довольны им?

— С ним много занимался Алексей Кривченков, он радовался, когда тот два гола забил. Мы очень рады прогрессу Артёма, он приносит пользу команде. У него есть всё, чтобы вырасти в хорошего игрока, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.