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Заварухин — о победе над «Металлургом»: важно было выиграть последний матч регулярки

Заварухин — о победе над «Металлургом»: важно было выиграть последний матч регулярки
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Металлургом» (3:2) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5)     2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5)     3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4)     3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)    

— Охота было выиграть последний матч регулярного сезона. Парни правильно восприняли тренерскую установку, сыграли строго, дисциплинированно, что не удавалось в прошлых матчах с «Металлургом». 27 блокированных бросков о многом говорят, живая лавка, хорошее движение, особенно в первом периоде. Здорово распоряжались шайбой, правильно действовали без неё. В концовке пассивно только сыграли при втором голе. Начинается плей-офф, самая конфетка хоккея.

— Ваш коллега говорил, что победил тот, кто больше хотел. Согласитесь с ним?
— Хотели победить дома, хороший командный настрой. Хорошо Магнитогорск двигался, быстрые ребята, мы правильной игрой победили. Объясняли ребятам, что нужно подготовиться к плей-офф.

— Могла драка после третьего гола изменить ход матча?
— Здорово, что парни постояли друг за друга, пока не видел, кто победил, но ребята побились. Игра могла повернуться в другую сторону, но здорово, что победили.

— Денежкин вышел в первом звене. Решили поэкспериментировать?
— Он выздоровел, придал движения этой тройке. Дали парню шанс, неплохие моменты были.

— Каштанов второй матч подряд с очками. Довольны им?
— С ним много занимался Алексей Кривченков, он радовался, когда тот два гола забил. Мы очень рады прогрессу Артёма, он приносит пользу команде. У него есть всё, чтобы вырасти в хорошего игрока, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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