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Виктор Козлов: установку играть на Ливо не давали, но ребята постоянно искали его

Виктор Козлов: установку играть на Ливо не давали, но ребята постоянно искали его
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Барысом» (4:1) и прокомментировал рекорд форварда Джоша Ливо по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5)     1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5)     1:3 Ливо – 50:12 (5x5)     1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)    

– Важная победа, хотелось закончить как можно выше в турнирной таблице. Непростой матч, хозяева вышли мотивированными, играли дерзко. Нам приходилось обороняться, Самонов и Вязовой делали важные сейвы. Все ребята и все в организации рады за Джоша Ливо, который побил рекорд Сергея Мозякина.

– Перед игрой ставили установку играть на Ливо?
– Установку не давали, но ребята знали важность этого матча для него, так что все ребята постоянно смотрели его и искали. Думаю, волнение в связи с рекордом присутствовало, это нормально. И Ливо молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лёд, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

На 51-й минуте встречи Джош Ливо забросил третью шайбу своей команды. Для канадского форварда эта шайба стала 49-й в сезоне. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.

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