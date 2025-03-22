Виктор Козлов: установку играть на Ливо не давали, но ребята постоянно искали его

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Барысом» (4:1) и прокомментировал рекорд форварда Джоша Ливо по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

– Важная победа, хотелось закончить как можно выше в турнирной таблице. Непростой матч, хозяева вышли мотивированными, играли дерзко. Нам приходилось обороняться, Самонов и Вязовой делали важные сейвы. Все ребята и все в организации рады за Джоша Ливо, который побил рекорд Сергея Мозякина.

– Перед игрой ставили установку играть на Ливо?

– Установку не давали, но ребята знали важность этого матча для него, так что все ребята постоянно смотрели его и искали. Думаю, волнение в связи с рекордом присутствовало, это нормально. И Ливо молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лёд, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

На 51-й минуте встречи Джош Ливо забросил третью шайбу своей команды. Для канадского форварда эта шайба стала 49-й в сезоне. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.