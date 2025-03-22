Голкипер «Торпедо» Кульбаков отбил буллит Кузнецова и отпраздновал, изобразив «птичку»

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В Нижнем Новгороде проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, «Торпедо» выигрывает со счётом 2:1.

В начале второй двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота нижегородской команды, однако бросок форварда СКА Евгения Кузнецова отразил Иван Кульбаков. Отметим, что после отбитого буллита вратарь показал «птичку», которая считается фирменным празднованием голов Кузнецова.

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В текущей регулярке «Торпедо» провело 67 матчей и занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков. СКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 80 очков.