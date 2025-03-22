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Голкипер «Торпедо» Кульбаков отбил буллит Кузнецова и отпраздновал, изобразив «птичку»

Голкипер «Торпедо» Кульбаков отбил буллит Кузнецова и отпраздновал, изобразив «птичку»
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В Нижнем Новгороде проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, «Торпедо» выигрывает со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Овертайм
2 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)    

В начале второй двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота нижегородской команды, однако бросок форварда СКА Евгения Кузнецова отразил Иван Кульбаков. Отметим, что после отбитого буллита вратарь показал «птичку», которая считается фирменным празднованием голов Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущей регулярке «Торпедо» провело 67 матчей и занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков. СКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 80 очков.

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