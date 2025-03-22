«С облегчением воспринял этот момент». Ливо — о рекорде по голам за одну регулярку КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо после победы над «Барысом» (4:1) высказался о своём рекорде по голам за один регулярный чемпионат КХЛ.

– Прежде всего что вы чувствуете после того, как побили рекорд Сергея Мозякина?

– С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много пытался попасть в ворота. Этот момент, когда ребята выскочили меня поздравлять – очень особенный для меня.

– Что скажете по сегодняшней игре с «Барысом»? Команда идёт в конце таблицы.

– Несмотря на то что соперник внизу турнирной таблицы, очень важный матч для нас, потому что мы понимали расклад сил в таблице. Очень важно было набрать два очка, это было непросто, соперник старался. Теперь мы будем ждать концовку регулярки, чтобы понять, с кем мы будем играть в плей-офф, — приводит слова Ливо пресс-служба «Салавата Юлаева».

В этой встрече канадский форвард забросил свою 49-ю шайбу в сезоне и таким образом побил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.