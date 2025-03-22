Защитник «Амура» Яков Рылов объявил о завершении карьеры в 40 лет

Защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов после заключительного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (0:2) объявил о завершении карьеры.

«Немножко грустный момент. Официально объявляю, что это был мой заключительный матч в карьере. Хочу сказать большое спасибо моим родителям, семье, жене, детям, что они всегда были со мной в эти моменты. Спасибо всем, в том числе Челябинску, что объявили, что у меня заключительный матч», — приводит слова Рылова сайт КХЛ.

При этом защитник подчеркнул, что планирует остаться в хоккее.

Рылову 40 лет. За свою карьеру он выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист». Всего он провёл 835 матчей и набрал 267 (70+197) очков.