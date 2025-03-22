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Торпедо — СКА, результат матча 22 марта 2025, счёт 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

СКА выиграл у «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ в Нижнем Новгороде
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и СКА из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. СКА одержал победу по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

В основное время в составе хозяев отличились Вячеслав Войнов и Евгений Свечников. За гостей шайбы на свой счёт записали Марат Хайруллин и Илья Карпухин. Отметим, что в начале второй двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота «Торпедо», однако голкипер Иван Кульбаков отразил бросок Евгения Кузнецова.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказался СКА. Победный бросок на свой счёт записал Марат Хайруллин.

В случае поражения СКА в этом матче любым способом клуб из Санкт-Петербурга мог определить своего соперника в плей-офф. Однако победа команды Романа Ротенберга не позволила этого сделать.

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