Форвард СКА Кузнецов отсутствовал в овертайме матча с «Торпедо»

СКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 после серии буллитов. Капитан петербуржцев Евгений Кузнецов отсутствовал в овертайме и не вышел на рукопожатие с игроками соперника.

Сообщается, что в конце третьего периода форвард покинул площадку в сопровождении врача СКА и больше не возвращался на лёд.

Также в этой встрече в начале третьей двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота «Торпедо», однако бросок Кузнецова отразил голкипер Иван Кульбаков.

Напомним, нападающий в сезоне провёл лишь 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.