Форвард СКА Кузнецов отсутствовал в овертайме матча с «Торпедо»
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СКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 после серии буллитов. Капитан петербуржцев Евгений Кузнецов отсутствовал в овертайме и не вышел на рукопожатие с игроками соперника.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5) 1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5) 2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5) 2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4) 2:3 Хайруллин – 65:00
Сообщается, что в конце третьего периода форвард покинул площадку в сопровождении врача СКА и больше не возвращался на лёд.
Также в этой встрече в начале третьей двадцатиминутки судья назначил буллит в ворота «Торпедо», однако бросок Кузнецова отразил голкипер Иван Кульбаков.
Напомним, нападающий в сезоне провёл лишь 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.
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