Форвард ЦСКА Владислав Каменев впервые прокомментировал ситуацию с допингом

Форвард ЦСКА Владислав Каменев впервые прокомментировал ситуацию со своей положительной допинг-пробой.

«Новость о том, что моя допинг-проба показала положительный результат, стала для меня в полном смысле шоком. Пару дней я не мог поверить, что это всё случилось со мной, и мне казалось, что это всё — лишь дурной сон.

Могу с чистой совестью заявить — никогда целенаправленно и осознанно я не принимал препараты, которые могут содержать допинг. Я всегда был командным игроком и никогда бы не подставил таким образом ребят, с которыми выхожу на лёд, клуб, в котором играю, и наших болельщиков.

Очень тяжело принимать всю эту ситуацию и оставаться на неопределённое время без любимого дела всей моей жизни. Для меня очень важно отстоять своё честное имя. Понимаю, что на это уйдёт много сил и времени, но я готов сражаться до конца. По настоянию своих юристов я никак не буду комментировать ход разбирательства до вынесения решения РУСАДА.

Спасибо всем неравнодушным за поддержку — она придаёт мне сил и уверенности! Искренне надеюсь, что в скором времени вернусь на лёд к своей команде!» — написал Каменев в телеграм-канале.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.