Р. Ротенберг: «Торпедо» провоцировало, наверное, были указания лезть под кожу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды над «Торпедо» (3:2 Б) и подвёл итоги регулярки.

«68 игр, длинный путь, проделана огромная работа. Мы прошли этот путь достойно, все бились, старались, хорошо подготовились к плей-офф. Сегодняшняя игра показала, что мы играем очень организованно, структурно. Да, были две ошибки, лишние удаления. Да, соперник провоцировал, наверное, были указания лезть под кожу. Все мы помним серию «Детройт» — «Колорадо», в которых принимал участие Игорь Николаевич. Там было много таких стычек. Надо это терпеть, это хороший урок, надо держать удар ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.