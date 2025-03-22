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Р. Ротенберг: «Торпедо» провоцировало, наверное, были указания лезть под кожу

Р. Ротенберг: «Торпедо» провоцировало, наверное, были указания лезть под кожу
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды над «Торпедо» (3:2 Б) и подвёл итоги регулярки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

«68 игр, длинный путь, проделана огромная работа. Мы прошли этот путь достойно, все бились, старались, хорошо подготовились к плей-офф. Сегодняшняя игра показала, что мы играем очень организованно, структурно. Да, были две ошибки, лишние удаления. Да, соперник провоцировал, наверное, были указания лезть под кожу. Все мы помним серию «Детройт» — «Колорадо», в которых принимал участие Игорь Николаевич. Там было много таких стычек. Надо это терпеть, это хороший урок, надо держать удар ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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