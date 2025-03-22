Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА

Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

«Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть. Много моментов не реализовали, оставим это на плей-офф. Хотели дать отдохнуть Летунову, но он сам не хочет. Игроки боятся потерять игровой ритм. Это хорошее качество. Есть четыре дня до игры в Ярославле, чтобы перевести дыхание. Понравился командный дух, настроение игры. Не хватило хитрости, смекалки при завершении. Но я считаю, что ребята отыграли хорошо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
СКА выиграл у «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ в Нижнем Новгороде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android