Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5) 1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5) 2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5) 2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4) 2:3 Хайруллин – 65:00
«Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть. Много моментов не реализовали, оставим это на плей-офф. Хотели дать отдохнуть Летунову, но он сам не хочет. Игроки боятся потерять игровой ритм. Это хорошее качество. Есть четыре дня до игры в Ярославле, чтобы перевести дыхание. Понравился командный дух, настроение игры. Не хватило хитрости, смекалки при завершении. Но я считаю, что ребята отыграли хорошо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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