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Р. Ротенберг: «Нагорный» уже не соответствует уровню КХЛ, с нетерпением ждём новую арену

Р. Ротенберг: «Нагорный» уже не соответствует уровню КХЛ, с нетерпением ждём новую арену
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после выездной победы над «Торпедо» (3:2 Б) заявил, что домашний стадион нижегородской команды «Нагорный» не соответствует уровню Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

«Думаю, все уже с нетерпением ждут, чтобы появилась новая арена. Эта арена уже, к сожалению, не соответствует уровню КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущей регулярке «Торпедо» провело 68 матчей и завершило регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 71 очко. СКА находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка.

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