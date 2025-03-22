Р. Ротенберг: «Нагорный» уже не соответствует уровню КХЛ, с нетерпением ждём новую арену

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после выездной победы над «Торпедо» (3:2 Б) заявил, что домашний стадион нижегородской команды «Нагорный» не соответствует уровню Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Думаю, все уже с нетерпением ждут, чтобы появилась новая арена. Эта арена уже, к сожалению, не соответствует уровню КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущей регулярке «Торпедо» провело 68 матчей и завершило регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 71 очко. СКА находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 82 очка.