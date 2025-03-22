«Мы вышли в плей-офф, это основное». Ларионов — об итогах регулярного сезона для «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об итогах регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с ярославским «Локомотивом».

«У Силаева небольшое повреждение. Там не так всё плохо, он будет в порядке. Воронин, Гончарук вернутся к плей-офф. Атанасову дадим паузу неделю, он будет готов. Итогов регулярки подвести пока нельзя. Смысл? Мы вышли в плей-офф, это основное. При всех сложностях, которые у нас были – пять центральных нападающих не играли.

Нужно выбросить из головы всё, что было вчера, и смотреть в завтра. Не должны касаться того, что произошло. Плей-офф – другая история. Не хочу много говорить, это может повлиять на соперников. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков. Мы делали всё возможное и будем делать ещё больше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.