Р. Ротенберг: у Педана боевой раскрас, поймал шайбу лицом. Шрамы украшают мужчину

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о повреждениях защитника Андрея Педана и нападающего Евгения Кузнецова, полученных в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». СКА одержал победу со счётом 3:2 Б.

— Уточните по повреждениям Кузнецова и Педана, какая сейчас информация?

— У Педана боевой раскрас, шрам. Он сработал на команду, поймал шайбу лицом. Мы это очень ценим, я его поблагодарил в раздевалке. Это говорит о характере команды. Всё будет в порядке, шрамы украшают мужчину, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.