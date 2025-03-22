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Р. Ротенберг: у Педана боевой раскрас, поймал шайбу лицом. Шрамы украшают мужчину

Р. Ротенберг: у Педана боевой раскрас, поймал шайбу лицом. Шрамы украшают мужчину
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о повреждениях защитника Андрея Педана и нападающего Евгения Кузнецова, полученных в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». СКА одержал победу со счётом 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

— Уточните по повреждениям Кузнецова и Педана, какая сейчас информация?
— У Педана боевой раскрас, шрам. Он сработал на команду, поймал шайбу лицом. Мы это очень ценим, я его поблагодарил в раздевалке. Это говорит о характере команды. Всё будет в порядке, шрамы украшают мужчину, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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