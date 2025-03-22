«Есть люди, которые давят сверху. Нас этим не смутить». Ларионов — о серии с «Локомотивом»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о серии плей-офф с ярославским «Локомотивом».

«Мы уважаем мнение любого болельщика и эксперта, вне зависимости от того, кто он. Иногда комментируют люди без имени, я это не читаю. Но есть люди, которые давят сверху. Нас этим не смутить, мы команда, которая может играть в хороший хоккей. Это будет хорошая серия. Для нас большая удача играть против лучшей команды лиги», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Торпедо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с ярославским «Локомотивом», который стал обладателем Кубка Континента сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.