Р. Ротенберг: Кульбаков птичку сделал, мы ему в ответку. Театр был только в этой птичке
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг оценил игру своей команды в матче с «Торпедо» (3:2 Б) и прокомментировал празднование голкипера нижегородцев Ивана Кульбакова после отбитого буллита в третьем периоде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5) 1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5) 2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5) 2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4) 2:3 Хайруллин – 65:00
— Сегодня команда весь матч играла хорошо или согласитесь, что СКА сегодня временами действовал театрально, даже академично?
— Здорово сыграл вратарь соперника. Птичку сделал, мы ему в ответку птичку сделали. Это тоже часть игры, тем интереснее. Театр был только в этой птичке, а так мы действовали довольно остро. Если говорить в целом, то сейчас мы сыграли на 99%, нужно ещё чуть-чуть поработать, чтобы к плей-офф подойти со 100%-й готовностью, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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