Р. Ротенберг: Кульбаков птичку сделал, мы ему в ответку. Театр был только в этой птичке

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг оценил игру своей команды в матче с «Торпедо» (3:2 Б) и прокомментировал празднование голкипера нижегородцев Ивана Кульбакова после отбитого буллита в третьем периоде.

— Сегодня команда весь матч играла хорошо или согласитесь, что СКА сегодня временами действовал театрально, даже академично?

— Здорово сыграл вратарь соперника. Птичку сделал, мы ему в ответку птичку сделали. Это тоже часть игры, тем интереснее. Театр был только в этой птичке, а так мы действовали довольно остро. Если говорить в целом, то сейчас мы сыграли на 99%, нужно ещё чуть-чуть поработать, чтобы к плей-офф подойти со 100%-й готовностью, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.