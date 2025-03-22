Р. Ротенберг — о штрафах Бардакова: где-то переборщил с огнём, вода вскипела в кастрюле

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о штрафах нападающего армейцев Захара Бардакова в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (3:2 Б).

— Бардаков шесть минут штрафа, это от переизбытка желания?

— Да. Кипит, где-то переборщил с огнём. Вода вскипела в кастрюле, надо было градус чуть сбавить. Захар всегда самоотверженно играет, уверен, в плей-офф он этого не допустит.

— СКА – это гибридный хоккей, где-то закроемся, а где-то вперёд?

— Если вы посмотрите нашу систему игры, то возврат в оборону стал лучше. Даже в футболе Месси, Роналду, Мбаппе бегут вперёд и на такой же скорости бегут домой. Вот домой мы стали возвращаться лучше, хотя наша первая пропущенная сегодня – как раз возврат в оборону нападающего, который не вернулся в оборону. Докрутим эти детали, наш механизм работает, надо подкрутить пару винтиков.

— Кузнецов вышел, сразу играл с капитанской нашивкой. Планируете перед плей-офф позвонить Деанджело, чтобы он выступил и поддержал команду перед плей-офф?

— Мы на 100% сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Мы больше всех забили в КХЛ третий год подряд. Стабильность – признак мастерства. В этом сезоне наши ребята выиграли конкуренцию у легионеров, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.