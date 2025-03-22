Вице-комиссионер НХЛ ответил, волнуется ли, что рекордный гол Овечкина отменят

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, волнуется ли, что рекордный гол российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отменят.

«Никаких опасений по этому поводу, что бы ни произошло», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне судьи стали гораздо чаще обращаться к видеопросмотрам голов, чем когда-либо. Поэтому есть вероятность, что рекордный гол Овечкина может подвергнуться просмотру в связи с возможным нарушением правил и таким образом будет отменён.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.