«Будет УЗИ, МРТ». Р. Ротенберг — о причинах отсутствия Кузнецова в конце матча с «Торпедо»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о причинах отсутствия форварда команды Евгения Кузнецова в конце матча с «Торпедо» (3:2 Б).

— На последних минутах не играл Зыков, расскажите о его состоянии?

— У нас никаких новостей на сегодняшний день нет, мы считаем, все ребята готовы к плей-офф. Но ситуация может меняться, бывает ОРВИ, заболевания. Это жизнь.

— А почему Зыков не играл в овертайме и на буллиты не выходил?

— Он никогда не играет в овертайме, а буллитов в плей-офф не будет. По Вале вопросов нет, здорово сыграл сегодня, просто не выходил в овертайме, другие ребята выходили. Овертаймов «три на три» больше не будет, а если будут овертаймы «пять на пять», Зыков выйдет.

— Грицюк не попал в заявку. ОРВИ?

— Он заболел.

— Согласны, что сегодня не угадали с составами первых двух троек?

— В концовке первого периода решили, что лучше довести этот победный счёт до конца, поэтому поменяли сочетания. Потом вернулись к сочетаниям, которые были. Связки работают все, Бардаков всегда играет с Зыковым, третий игрок может меняться. У нас все играют, нет такого, как в сборной СССР, что по 10 лет играют вместе. Это было бы здорово, я только за, но сегодняшние реалии другие. Но связки, структура состава всегда сохраняется максимально по ситуации.

— Последние игры закрепили за Заврагиным статус основного вратаря в плей-офф?

— Егор больше всех матчей сыграл за нас из всех вратарей и с каждой игрой добавляет. Думаю, здесь никаких вопросов быть не может вообще.

— Оцените игру Демидова?

— Он бился. Не так всё просто, играть на высоком уровне. Много стыков, нужно всегда играть на команду, без прокатов. Мы работаем, вместе растём, развиваем Ивана. Команда выиграла, Иван молодец, он внёс вклад в победу, как и все остальные ребята.

— Никишин успеет восстановиться к началу плей-офф?

— Нет ответа на этот вопрос.

— Кузнецов пропустил часть матча, что с ним, успеет ли он восстановиться?

— Будет УЗИ, МРТ, проверим, поймём. Нет ответа на этот вопрос.

— Вы сказали, что СКА терпел провокации сегодня. А вы поощряете провокации со стороны СКА?

— Поощряю всё что угодно, только не удаления, которые подводят команду. А всё, что идёт на победу, на команду, я полностью поддерживаю, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.