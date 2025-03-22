Р. Ротенберг: а чем состав СКА лучше, чем у «Торпедо»? У вас Ларионов в составе, даже два
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг не считает состав санкт-петербургского клуба лучше, чем у «Торпедо». Сегодня, 22 марта, СКА одержал победу над нижегородской командой в серии буллитов со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5) 1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5) 2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5) 2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4) 2:3 Хайруллин – 65:00
«А чем у нас состав лучше, чем у «Торпедо»? Слава Войнов – олимпийский чемпион, чем он хуже, чем наши игроки? Он лучше многих наших, правильно? Давайте разберём наш состав, сколько 19-летних в составе «Торпедо»? Раз, два, вратарь какого года? А у нас молодой вратарь победил вашего вратаря, вот и всё. У вас Ларионов в составе, это великий игрок, величайший. Даже два Ларионова, это огромное преимущество», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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