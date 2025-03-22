Р. Ротенберг: а чем состав СКА лучше, чем у «Торпедо»? У вас Ларионов в составе, даже два

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не считает состав санкт-петербургского клуба лучше, чем у «Торпедо». Сегодня, 22 марта, СКА одержал победу над нижегородской командой в серии буллитов со счётом 3:2.

«А чем у нас состав лучше, чем у «Торпедо»? Слава Войнов – олимпийский чемпион, чем он хуже, чем наши игроки? Он лучше многих наших, правильно? Давайте разберём наш состав, сколько 19-летних в составе «Торпедо»? Раз, два, вратарь какого года? А у нас молодой вратарь победил вашего вратаря, вот и всё. У вас Ларионов в составе, это великий игрок, величайший. Даже два Ларионова, это огромное преимущество», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.