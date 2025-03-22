Ларионов: «Торпедо» надо следить, что говорить. Масса примеров, когда слова возвращаются

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (2:3 Б) заявил, что его команде необходимо быть более консервативной и следить за тем, что и как говорить.

«Нам необходимо быть более консервативными, следить за тем, что и как говоришь. У нас есть говорящие люди, это не всегда влияет на то, что будет дальше. Есть масса примеров из мира спорта, когда слова возвращаются. Сегодняшний матч влиял на эмоциональную составляющую. Хочется закончить сезон на высокой ноте – победить. Этого не было, но было очко. Эта победа больше нужна была сопернику, чем нам. Но это финальная репетиция перед плей-офф, чтобы понять, какие игроки выдерживают ритм, который мы хотим видеть. Сегодня хотели получить тот заряд и те эмоции, которые нам необходимы. Мы это получили», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.