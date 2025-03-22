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Игроки «Салавата» выехали на лёд, чтобы поздравить Ливо с новым снайперским рекордом КХЛ

Игроки «Салавата» выехали на лёд, чтобы поздравить Ливо с новым снайперским рекордом КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо в матче с «Барысом» (4:1) побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. После заброшенной шайбы канадского форварда все хоккеисты уфимской команды выехали на лёд, чтобы поздравить его.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5)     1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5)     1:3 Ливо – 50:12 (5x5)     1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)    

На 51-й минуте третьего периода нападающий уфимского клуба Джош Ливо забросил третью шайбу «Салавата Юлаева». Для канадского форварда эта шайба стала 49-й в сезоне, таким образом, он побил рекорд Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 93 очка за 68 матчей.

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