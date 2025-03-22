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Главный тренер «Флориды» Морис заявил, что никто не остановит Овечкина на пути к рекорду

Главный тренер «Флориды» Морис заявил, что никто не остановит Овечкина на пути к рекорду
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» высказался о погоне 39-летнего российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Игра состоится завтра, 23 марта. Начало — в 00:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никто не остановит его, он побьёт рекорд. Это невероятный рекорд. Это не просто «сыграть 1000 игр», и я ни в коем случае не преуменьшаю этого. Просто это нечто большее, чем рекорд поколения, потому что два-три года назад никто не мог побить этот рекорд. А потом никто не побьёт этот рекорд ещё… сколько лет?

Это будет невероятное событие. Все только надеются, что это произойдёт в их матче (смеётся). Если ты стоишь рядом с ним, ты знаменит, но не в лучшем смысле. Мы просто постараемся удержать его на отметке семь [голов до рекорда НХЛ]», — приводит слова Мориса журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в соцсети X (ранее Twitter).

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