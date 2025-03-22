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«Рейнджерс» одержали победу над «Ванкувером», у Шестёркина 36 сейвов

«Рейнджерс» одержали победу над «Ванкувером», у Шестёркина 36 сейвов
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Хьюз, Оман) – 11:51     1:1 Фокс (Шнайдер, Отман) – 31:03     2:1 Бродзински (Миллер, Лафреньер) – 41:39     2:2 О'Коннор (Оман, Манчини) – 51:22     3:2 Миллер (Борген) – 52:40     3:3 Бёзер (Дебраск) – 55:10     4:3 Бродзински (Лафреньер, Суси) – 55:47     5:3 Миллер (Фокс) – 59:43    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Джонни Бродзински (дважды), К'Андре Миллер и Джей Ти Миллер. За гостей отличились Дакота Джошуа, Дрю О'Коннор и Брок Бёзер.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин в этой встрече совершил 36 сейвов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 71 матч. «Ванкувер Кэнакс» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 76 очков за 70 встреч.

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