«Рейнджерс» одержали победу над «Ванкувером», у Шестёркина 36 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» одержали победу со счётом 5:3.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Джонни Бродзински (дважды), К'Андре Миллер и Джей Ти Миллер. За гостей отличились Дакота Джошуа, Дрю О'Коннор и Брок Бёзер.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин в этой встрече совершил 36 сейвов.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 71 матч. «Ванкувер Кэнакс» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 76 очков за 70 встреч.
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