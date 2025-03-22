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Миннесота Уайлд — Баффало Сэйбрз, результат матча 22 марта 2025, счёт 4:1, НХЛ 2024-2025

Голевая передача Тренина помогла «Миннесоте» обыграть «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Росси (Тренин, Хиностроза) – 20:56     2:0 Бразо (Гонс, Болди) – 25:07     3:0 Цуккарелло (Болди, Богосян) – 28:11     3:1 Петерка (Пауэр, Далин) – 46:48     4:1 Годро (Цуккарелло, Бродин) – 59:27    

В составе победителей отличились Марко Росси, Джастин Бразо, Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Россиянин Яков Тренин в этой встрече отметился результативной передачей. Единственную шайбу «Сэйбрз» на свой счёт записал Джон-Джейсон Петерка.

«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 85 очков за 70 матчей. «Баффало Сэйбрз» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 60 очков за 68 встреч.

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