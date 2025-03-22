Голевая передача Тренина помогла «Миннесоте» обыграть «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). «Миннесота» одержала победу со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Марко Росси, Джастин Бразо, Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Россиянин Яков Тренин в этой встрече отметился результативной передачей. Единственную шайбу «Сэйбрз» на свой счёт записал Джон-Джейсон Петерка.

«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 85 очков за 70 матчей. «Баффало Сэйбрз» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 60 очков за 68 встреч.