Ассист Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Далласом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Старз» одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
В основное время заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томас Харли и Эса Линделль. За гостей шайбы на свой счёт записали Трэвис Конечны и Райан Пилинг. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Победу «Далласу» в овертайме принёс Томас Харли.
«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 92 очка за 69 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков за 71 встречу.
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