Андрей Кузьменко забил первый гол за «Лос-Анджелес», поразив ворота Петра Кочеткова

В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Каролину Харрикейнз». На данный момент завершён первый период, счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Третью шайбу «Кингз» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал первым в составе калифорнийского клуба.

Примечательно, что россиянин отправил шайбу в ворота «ураганов» за четыре секунды до окончания первой двадцатиминутки, не оставив шансов своему соотечественнику Петру Кочеткову.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола Кузьменко за новую команду:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что в этой встрече, помимо гола, Кузьменко также записал на свой счёт результативную передачу. Этот ассист стал для него первым очком за «Кингз».

Напомним, ранее в этом сезоне 29-летний россиянин был обменян из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз», за которую провёл семь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Перед дедлайном Кузьменко вновь был обменян в «Лос-Анджелес».