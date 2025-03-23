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Андрей Кузьменко забил первый гол за «Лос-Анджелес», поразив ворота Петра Кочеткова

Андрей Кузьменко забил первый гол за «Лос-Анджелес», поразив ворота Петра Кочеткова
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В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Каролину Харрикейнз». На данный момент завершён первый период, счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Третью шайбу «Кингз» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал первым в составе калифорнийского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус) – 03:03     2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp)     3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55     4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58    

Примечательно, что россиянин отправил шайбу в ворота «ураганов» за четыре секунды до окончания первой двадцатиминутки, не оставив шансов своему соотечественнику Петру Кочеткову.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола Кузьменко за новую команду:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что в этой встрече, помимо гола, Кузьменко также записал на свой счёт результативную передачу. Этот ассист стал для него первым очком за «Кингз».

Напомним, ранее в этом сезоне 29-летний россиянин был обменян из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз», за которую провёл семь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Перед дедлайном Кузьменко вновь был обменян в «Лос-Анджелес».

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