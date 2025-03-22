Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2025 года

22 марта прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 76 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).