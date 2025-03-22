Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2025 года
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22 марта прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
1 : 3
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
0:1 Елагин (Морозов, Игнатенко) – 11:45 (5x4) 1:1 Ивашинников (Левицкий, Григорян) – 21:22 (5x4) 1:2 Петренко (Поляцко, Цой) – 24:24 (5x5) 1:3 Богданович – 59:54 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 1
Алмаз
Череповец
0:1 Пестерев (Ульянов) – 17:13 (5x4) 1:1 Жуков (Лутцев, Карпов) – 25:39 (5x4) 2:1 Лутцев (Дудоров) – 59:23 (5x4) 3:1 Елезов (Поляков) – 59:56 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
6 : 5
Крылья Советов
Москва
1:0 Теренин (Семихин, Андрияшев) – 06:06 (5x4) 2:0 Селивёрстов (Андрияшев) – 08:15 (5x5) 3:0 Тофт (Семихин, Висков) – 09:50 (5x5) 3:1 Огородников (Карпов, Овчинников) – 14:15 (5x5) 3:2 Малков (Мурашев, Мухтаров) – 24:42 (5x5) 3:3 Мурашев (Корниенко, Полежаев) – 30:41 (5x4) 4:3 Теренин (Шутяев, Невретдинов) – 30:53 (5x5) 4:4 Мухтаров – 31:56 (5x5) 5:4 Борин (Невретдинов, Теренин) – 33:06 (5x5) 5:5 Полежаев (Корниенко, Малков) – 38:41 (5x5) 6:5 Невретдинов (Теренин) – 57:08 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
МХК Динамо М
Москва
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
Академия СКА-Юниор
Московская область
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 76 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).
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