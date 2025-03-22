Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2025 года
Комментарии

22 марта прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
1 : 3
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
0:1 Елагин (Морозов, Игнатенко) – 11:45 (5x4)     1:1 Ивашинников (Левицкий, Григорян) – 21:22 (5x4)     1:2 Петренко (Поляцко, Цой) – 24:24 (5x5)     1:3 Богданович – 59:54 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 1
Алмаз
Череповец
0:1 Пестерев (Ульянов) – 17:13 (5x4)     1:1 Жуков (Лутцев, Карпов) – 25:39 (5x4)     2:1 Лутцев (Дудоров) – 59:23 (5x4)     3:1 Елезов (Поляков) – 59:56 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
6 : 5
Крылья Советов
Москва
1:0 Теренин (Семихин, Андрияшев) – 06:06 (5x4)     2:0 Селивёрстов (Андрияшев) – 08:15 (5x5)     3:0 Тофт (Семихин, Висков) – 09:50 (5x5)     3:1 Огородников (Карпов, Овчинников) – 14:15 (5x5)     3:2 Малков (Мурашев, Мухтаров) – 24:42 (5x5)     3:3 Мурашев (Корниенко, Полежаев) – 30:41 (5x4)     4:3 Теренин (Шутяев, Невретдинов) – 30:53 (5x5)     4:4 Мухтаров – 31:56 (5x5)     5:4 Борин (Невретдинов, Теренин) – 33:06 (5x5)     5:5 Полежаев (Корниенко, Малков) – 38:41 (5x5)     6:5 Невретдинов (Теренин) – 57:08 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
МХК Динамо М
Москва
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
Академия СКА-Юниор
Московская область

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 76 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android