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Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 22 марта 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 22 марта 2025 года
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22 марта прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
1 : 4
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Зимин – 13:49 (5x5)     0:2 Рыбин – 23:18 (5x5)     0:3 Рыбин (Грасс, Майоров) – 27:31 (5x5)     1:3 Апальков (Минеев) – 45:27 (5x5)     1:4 Галенюк (Котков) – 58:31 (en)    
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Звезда
Москва
1:0 Омелюсик (Александров, Чефанов) – 05:30 (5x5)     1:1 Хулапов (Прохоров) – 23:31 (5x5)     2:1 Чефанов (Опалев, Варлаков) – 26:19 (5x4)     2:2 Панкратов (Шамшурин, Чуркин) – 30:28 (5x5)     3:2 Ильин (Опалев) – 64:42 (5x5)    
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Горшков (Давыдов, Бусаров) – 15:33 (5x4)     1:1 Романов (Демидов) – 17:58 (5x5)     2:1 Бусаров (Давыдов, Попугаев) – 20:08 (5x4)     2:2 Демидов (Романов, Барабанов) – 50:53 (5x5)     3:2 Лыпкань (Наумов, Каницкий) – 53:36 (5x5)     4:2 Каницкий – 58:07 (en)    
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
3 : 4
Зауралье
Курган
1:0 Петров – 03:50 (5x5)     2:0 Пивчулин (Егоров) – 13:34 (5x5)     2:1 Ширяев (Болтанов, Комаристый) – 26:28 (5x5)     2:2 Тютнев (Чуфаров) – 37:42 (5x5)     3:2 Пивчулин (Усманов) – 48:36 (5x5)     3:3 Кожемякин (Чуфаров) – 50:27 (5x5)     3:4 Угольников (Болтанов, Пищальников) – 53:14 (5x5)    

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).

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