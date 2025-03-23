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Результаты матчей КХЛ на 22 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 22 марта 2025 года
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22 марта прошли шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Маклауд) – 01:41 (5x5)     1:1 Фу (Кленденинг, Элинюк) – 10:07 (5x5)     1:2 Фьоре (Буше) – 17:16 (4x5)     1:3 Якупов (Прохоркин) – 19:47 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 47:36 (5x4)     1:5 Фьоре – 59:45 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5)     0:2 Терехов (Князев, Семёнов) – 30:40 (5x5)     1:2 Кара (Карпов) – 33:44 (5x5)     2:2 Широков (Мартынов, Яковлев) – 45:11 (5x5)     2:3 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 60:30 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Глотов (Рыков, Николаев) – 04:51 (5x5)     2:0 Кадейкин (Удот) – 38:13 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Каштанов (Шашков, Романцев) – 16:28 (5x5)     2:0 Каштанов (Да Коста) – 23:17 (5x5)     3:0 Голышев (Диц) – 27:37 (5x4)     3:1 Пресс (Джонсон) – 30:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Канцеров, Пресс) – 59:21 (6x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ремпал) – 10:47 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски) – 17:04 (5x5)     1:2 Жусупбеков (Хохлов, Кайыржан) – 25:32 (5x5)     1:3 Ливо – 50:12 (5x5)     1:4 Уилсон (Тодд, Ливо) – 55:41 (5x4)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 102 очка в 68 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 67 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 96 очков в 68 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 93 очка в 68 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 68 играх.

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