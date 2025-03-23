Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пропустил курьёзную шайбу в матче с «Флоридой»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент завершён первый период, счёт 3:3. Первый гол в составе гостей в этой встрече забил нападающий Сэм Беннетт, воспользовавшийся ошибкой голкипера «столичных» Логана Томпсона.

В моменте с пропущенным голом Томпсон не сумел укротить отскочившую от борта шайбу, в результате чего Беннетт поразил пустые ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что 31 декабря Томпсон уже пропускал аналогичную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1).

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, 28-летний Томпсон провёл 39 матчей за «Кэпиталз», в которых отражал 91,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и двух шат-аутах.