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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пропустил курьёзную шайбу в матче с «Флоридой»

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пропустил курьёзную шайбу в матче с «Флоридой»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент завершён первый период, счёт 3:3. Первый гол в составе гостей в этой встрече забил нападающий Сэм Беннетт, воспользовавшийся ошибкой голкипера «столичных» Логана Томпсона.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

В моменте с пропущенным голом Томпсон не сумел укротить отскочившую от борта шайбу, в результате чего Беннетт поразил пустые ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что 31 декабря Томпсон уже пропускал аналогичную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1).

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, 28-летний Томпсон провёл 39 матчей за «Кэпиталз», в которых отражал 91,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и двух шат-аутах.

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