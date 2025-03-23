Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пропустил курьёзную шайбу в матче с «Флоридой»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент завершён первый период, счёт 3:3. Первый гол в составе гостей в этой встрече забил нападающий Сэм Беннетт, воспользовавшийся ошибкой голкипера «столичных» Логана Томпсона.
В моменте с пропущенным голом Томпсон не сумел укротить отскочившую от борта шайбу, в результате чего Беннетт поразил пустые ворота.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Примечательно, что 31 декабря Томпсон уже пропускал аналогичную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1).
Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, 28-летний Томпсон провёл 39 матчей за «Кэпиталз», в которых отражал 91,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,29 и двух шат-аутах.
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